У столиці відкрито 14 пляжів, на деяких з них купатися не рекомендується

10:16 01 липня Київ, Україна

У столиці на сьогодні відкриті 14 пляжів, 9 з яких відзначені міжнародною екологічною нагородою, але є і нерекомендовані до відвідування пляжі.

Про це повідомляється на сайті КМДА.



Відзначається, що в Дніпровському районі для киян працюють дев'ять пляжів: Молодіжний, Венеція, Передмістна Слобідка, Золотий, Дитячий, Веселка, Тельбін, Центральний, Райдуга.



В Оболонському районі відкриті два пляжі - Вербний і Пуща-Водиця.



У Деснянському районі також два пляжі - Вир і Троєщина.



А в Голосіївському районі працює пляж Галерна.



Станом на 30 червня, в столиці тимчасово не рекомендується купатися на пляжах Веселка, Тельбін, Вербна, Пуща-Водиця, Троєщина. Погіршення якості води викликано спекою, яка трималася в Києві в останні дні. Зараз фахівці проводять додаткові дослідження води.



Міжнародну екологічну нагороду Блакитний прапор у 2021 році отримали дев'ять міських пляжів: Дитячий, Золотий, Пуща-Водиця, Веселка, Венеція, Молодіжний, Галерна, Вир і Троєщина.



Пляжі з такою відміткою вносяться в лист міжнародної туристичної організації як рекомендовані для відвідування і відповідають 33 критеріям.