У столиці відкрили турінфоцентр, де можна купити туристичний продукт Kyiv Pie

У Києві відкрили туристично-інформаційний центр, де гості міста зможуть придбати новий унікальний гастрономічний продукт Kyiv Pie.
Інфоцентр розташований на розі Європейської площі з боку вулиці Хрещатик, біля готелю «Дніпро», розповіли в Управлінні туризму та промоцій Київської міської держадміністрації.
Вона зазначила, що в таких туристичних центрах, крім пирога, можна купити ще й різні сувеніри.
За її словами, спочатку такий пиріг буде продаватися на одній локації, і якщо на нього буде попит, то його продаватимуть і в інших туристично-інформаційних центрах по Києву.
Віцепрезидент Асоціації шеф-кухарів України Олексій Повторейко розповів, що пиріг можна буде придбати з різними начинками: коренеплодами, грибами, рибою, м'ясом, яблуками. Він зазначив, що пироги привозять в туристичний центр в замороженому стані, а потім їх там на місці випікають.
Глава Асоціацій гастрономічного туризму України Олексій Волков додав, що пиріг з будь-якою начинкою коштує 33 гривні. Продають його також і в деяких ресторанах Києва, а згодом їх, можливо, продаватимуть і в кафе.
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