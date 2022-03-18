У столиці відкрили турінфоцентр, де можна купити туристичний продукт Kyiv Pie

19:16 17 червня Київ, Україна

У Києві відкрили туристично-інформаційний центр, де гості міста зможуть придбати новий унікальний гастрономічний продукт Kyiv Pie.

Інфоцентр розташований на розі Європейської площі з боку вулиці Хрещатик, біля готелю «Дніпро», розповіли в Управлінні туризму та промоцій Київської міської держадміністрації.

«Ми представили в березні цю ідею, представили наш пиріг. Сьогодні ми вже починаємо продаж. Ми вважаємо, що це локація, яка буде цікава для туристів. Ідея - популяризація київської продукції. Наша мета - збільшити туристичний потік. Ми сподіваємося, що у нас буде попит», - розповіла начальниця Управління туризму, авторка ідеї Марина Радова.

Вона зазначила, що в таких туристичних центрах, крім пирога, можна купити ще й різні сувеніри.

За її словами, спочатку такий пиріг буде продаватися на одній локації, і якщо на нього буде попит, то його продаватимуть і в інших туристично-інформаційних центрах по Києву.

Віцепрезидент Асоціації шеф-кухарів України Олексій Повторейко розповів, що пиріг можна буде придбати з різними начинками: коренеплодами, грибами, рибою, м'ясом, яблуками. Він зазначив, що пироги привозять в туристичний центр в замороженому стані, а потім їх там на місці випікають.



Глава Асоціацій гастрономічного туризму України Олексій Волков додав, що пиріг з будь-якою начинкою коштує 33 гривні. Продають його також і в деяких ресторанах Києва, а згодом їх, можливо, продаватимуть і в кафе.