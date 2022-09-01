У столиці відкрили консультаційний центр Омбудсмена для родичів дітей, незаконно вивезених із України

16:44 18 серпня Київ, Україна





Про це повідомив



За його словами, цей центр – не звичайна державна установа, а заклад із неформальною атмосферою, де люди зможуть вільно говорити про свою проблему. У Києві запрацював консультаційний центр Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, куди можуть звертатися рідні дітей, яких окупанти незаконно вивезли з України.Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.За його словами, цей центр – не звичайна державна установа, а заклад із неформальною атмосферою, де люди зможуть вільно говорити про свою проблему.

“Для нас це довгоочікуваний проєкт. Питання дітей для нашої держави є пріоритетним. Через агресію росії у нас є сотні загиблих, тисячі поранених, у нас десятки тисяч незаконно депортованих дітей. Ми робимо все, щоб вони поверталися. Кожна дитина – це окрема історія. Щодо кожної сім'ї потрібно працювати”, – зазначив Лубінець.

Саме для цього вирішили створити неформальний простір, щоб відвідувачі не почувалися як в офісі.



Омбудсмен додав, що такий центр в Україні – перший. Якийсь час він працюватиме як пілотний. Пізніше такі заклади відкриють у кожній області, щоб родичі дітей, які вивезені з України, могли звернутися за комплексною допомогою.



Центр запрацював у рамках інформаційно-комунікаційного порталу Діти війни. Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук наголосила, що якщо у когось виникають проблеми з користуванням порталом, вони можуть звернутися до центру за консультацією.

"Консультаційний центр - саме те місце, де люди отримають живе спілкування. Можливо, комусь не вдається скористатися порталом Діти війни. Тут вони зможуть одразу отримати консультацію. Тому що наші діти та їхні сім'ї потребують підтримки", – сказала вона.

Центр розташований на вулиці Інститутській, 21/8.