У столиці відкрили консультаційний центр Омбудсмена для родичів дітей, незаконно вивезених із України

У Києві запрацював консультаційний центр Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, куди можуть звертатися рідні дітей, яких окупанти незаконно вивезли з України.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
За його словами, цей центр – не звичайна державна установа, а заклад із неформальною атмосферою, де люди зможуть вільно говорити про свою проблему.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
За його словами, цей центр – не звичайна державна установа, а заклад із неформальною атмосферою, де люди зможуть вільно говорити про свою проблему.
Саме для цього вирішили створити неформальний простір, щоб відвідувачі не почувалися як в офісі.
Омбудсмен додав, що такий центр в Україні – перший. Якийсь час він працюватиме як пілотний. Пізніше такі заклади відкриють у кожній області, щоб родичі дітей, які вивезені з України, могли звернутися за комплексною допомогою.
Центр запрацював у рамках інформаційно-комунікаційного порталу Діти війни. Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук наголосила, що якщо у когось виникають проблеми з користуванням порталом, вони можуть звернутися до центру за консультацією.
Центр розташований на вулиці Інститутській, 21/8.
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