У столиці відкриють музей народного художника України Івана Марчука

Кличко пообіцяв облаштувати персональний музей для художніх картин відомого українця Івана Марчука.
Про це передає пресслужба КМДА з посиланням на голову КМДА.
Нагадаємо, 12 травня народний художник України Іван Марчук святкує своє 85-річчя.
Марчук - один з видатних сучасних українських художників, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва.
В активі художника близько 5000 картин. За пів століття творчої діяльності він мав понад 150 монографічних виставок і взяв участь в 100 колективних експозиціях в Україні та за її межами.
Марчук - один з видатних сучасних українських художників, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва.
В активі художника близько 5000 картин. За пів століття творчої діяльності він мав понад 150 монографічних виставок і взяв участь в 100 колективних експозиціях в Україні та за її межами.
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