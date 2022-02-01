У столиці відкриють музей народного художника України Івана Марчука

07:56 13 травень Київ, Україна

Кличко пообіцяв облаштувати персональний музей для художніх картин відомого українця Івана Марчука.

Про це передає пресслужба КМДА з посиланням на голову КМДА.

"Переконаний, що найкращим вшануванням таланту видатного художника повинен стати персональний музей Івана Марчука в Києві. Міська влада знайшла в історичній частині столиці приміщення для облаштування музею і після отримання колекції робіт від художника ми готові почати відповідні роботи", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, 12 травня народний художник України Іван Марчук святкує своє 85-річчя.



Марчук - один з видатних сучасних українських художників, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва.



В активі художника близько 5000 картин. За пів століття творчої діяльності він мав понад 150 монографічних виставок і взяв участь в 100 колективних експозиціях в Україні та за її межами.