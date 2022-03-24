У столиці обмежать швидкісний режим

20:27 30 жовтня Київ, Україна

З 1 листопада 2020 року до 1 квітня 2021 року встановлюється обмеження швидкості руху до 50 км/год на 7 ділянках столичних вулиць.
 
Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
"З 1 листопада на 7 вулицях Києва, де була дозволена швидкість руху до 80 км/год, встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год до 1 квітня 2021-го", - йдеться в повідомленні.
Мета таких обмежень - знизити ризики втрати управління автомобілем на слизькій дорозі.

Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год з 1 листопада розпочинає діяти на наступних ділянках:
  • просп. Шухевича (від Північного моста до вул. О. Бальзака)
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків)
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)
  • вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного моста)
  • просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).