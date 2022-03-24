У столиці обмежать швидкісний режим

З 1 листопада 2020 року до 1 квітня 2021 року встановлюється обмеження швидкості руху до 50 км/год на 7 ділянках столичних вулиць.
Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Мета таких обмежень - знизити ризики втрати управління автомобілем на слизькій дорозі.
Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год з 1 листопада розпочинає діяти на наступних ділянках:
- просп. Шухевича (від Північного моста до вул. О. Бальзака)
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків)
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного моста)
- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).
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