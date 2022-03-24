У столиці обмежать швидкісний режим

20:27 30 жовтня Київ, Україна

З 1 листопада 2020 року до 1 квітня 2021 року встановлюється обмеження швидкості руху до 50 км/год на 7 ділянках столичних вулиць.

Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

"З 1 листопада на 7 вулицях Києва, де була дозволена швидкість руху до 80 км/год, встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год до 1 квітня 2021-го", - йдеться в повідомленні.

Мета таких обмежень - знизити ризики втрати управління автомобілем на слизькій дорозі.



Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год з 1 листопада розпочинає діяти на наступних ділянках: