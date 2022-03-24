У столиці розпочато капремонт фонтана-пам'ятника "Засновники Києва"

У центрі Києва на Майдані Незалежності розпочато ремонт фонтану "Засновники Києва", який планують завершити до кінця року.
Про це в КП "Київводфонд" повідомили 29 жовтня.
Ремонт веде підрядник "БудОлімпСтрой". Судячи з даних електронної системи державних закупівель ProZorro, всі роботи комунальному підприємству обійдуться в 1,69 млн гривень.
Підрядник повинен до 15 грудня 2020 року відремонтувати подіум, чашу і перелив фонтану.
Фонтан "Засновники Києва" на Майдані Незалежності було встановлено в 2001 році під час реконструкції центральної площі столиці.
Про це в КП "Київводфонд" повідомили 29 жовтня.
Ремонт веде підрядник "БудОлімпСтрой". Судячи з даних електронної системи державних закупівель ProZorro, всі роботи комунальному підприємству обійдуться в 1,69 млн гривень.
Підрядник повинен до 15 грудня 2020 року відремонтувати подіум, чашу і перелив фонтану.
Фонтан "Засновники Києва" на Майдані Незалежності було встановлено в 2001 році під час реконструкції центральної площі столиці.
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