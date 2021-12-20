У столиці почали відключати житлові будинки від опалення

20:11 12 квітень Київ, Україна

Сьогодні, згідно з рішенням влади, в столиці почали відключення житлових будинків від послуги централізованого опалення.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Станом на 14:00 12 квітня теплопостачання припинено в понад 3 тисячах будинків. На повне згортання розгалуженої системи теплопостачання столиці, яка налічує понад 2,7 тис. км теплових мереж, необхідно близько 5 днів", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали, що рішення про завершення опалювального сезону місцева влада приймає, враховуючи прогноз погоди. Середньодобова температура повинна становити вище +8 градусів протягом трьох діб.



Також в КМДА звернули увагу на те, що будь-яка будинкова громада може відключитися від опалення - прийняти рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії.



Соціальні об'єкти - лікарні, садки та школи - відключають за відповідними заявками керівників установ.