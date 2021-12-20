У столиці почали відключати житлові будинки від опалення

Сьогодні, згідно з рішенням влади, в столиці почали відключення житлових будинків від послуги централізованого опалення.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
У КМДА нагадали, що рішення про завершення опалювального сезону місцева влада приймає, враховуючи прогноз погоди. Середньодобова температура повинна становити вище +8 градусів протягом трьох діб.
Також в КМДА звернули увагу на те, що будь-яка будинкова громада може відключитися від опалення - прийняти рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії.
Соціальні об'єкти - лікарні, садки та школи - відключають за відповідними заявками керівників установ.
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