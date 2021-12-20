У столиці може з'явитися вулиця на честь Олександра Омельченка

13:54 02 грудень Київ, Україна

Київська міська рада може перейменувати одну із столичних вулиць на честь покійного ексмера міста Олександра Омельченка.



Відповідну ініціативну на засіданні Київради зачитав багаторічний соратник Омельченка, депутат Київради Володимир Яловий.



«Я прошу на честь Олександра Омельченка – Героя України, почесного громадянина міста Київ, заслуженого будівельника України, ексмера, народного депутата та депутата Київради багатьох скликань – найменувати одну з вулиць нашого міста та увічнити пам'ять Олександра Омельченка. Це буде символічним знаком належної поваги за віддані їм зусилля на добробут киян та будівництво столиці», – сказав Яловий.



Мер Києва Віталій Кличко дав протокольне доручення про підготовку проєкту відповідного рішення міськради.



Нагадаємо, Герой України, кавалер ордена ІІІ ступеня Князя Ярослава Мудрого, Заслужений будівельник України, почесний громадянин міста Київ, удостоєний багатьох інших нагород, голова Києва з 1996 року по 2006 рік Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного захворювання Covid-19. В останній місяць він перебував на лікуванні у закладі охорони здоров'я.



Поховали Омельченка 29 листопада на Байковому цвинтарі у Києві.