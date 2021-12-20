У столиці Іспанії з'явилася площа імені Лесі Українки
17:51 05 серпень Київ, Україна
Мерія міста Мадрида
привласнила площі ім'я великої української поетеси і письменниці Лесі Українки.
Про це повідомляє прес-служба посольства в середу, 5 серпня.
"На честь великої дочки українського народу і її вкладу в розвиток світової культури мерія міста Мадрида привласнила ім'я Лесі Українки площі в столиці Іспанії, на якій розташований посольство України, а також підтримала пропозицію дипломатичної установи України щодо встановлення на цій площі пам'ятника поетесі", - сказано в повідомленні.
Примітно, що раніше іспанський письменник Хосе Андрес Альваро Окаріс випустив книгу "Леся Українка - душа України" - до 150-річного ювілею поетеси, куди увійшов збірник її творів на іспанською мовою.
Письменника нагородили Почесною Грамотою Посольства України в Іспанії.
"За особистий внесок Хосе Андреса Альваро Окаріса у справу поширення творів класичної української літературної спадщини та інформації про видатних українських художників в іспанському суспільстві, а також сприяння розвитку культурного співробітництва між Україною та Іспанією Анатолій Щерба нагородив іспанського письменника Почесною Грамотою Посольства України в Іспанії", - резюмували в диппредставництві.
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