У столиці Іспанії з'явилася площа імені Лесі Українки

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Мерія міста Мадрида привласнила площі ім'я великої української поетеси і письменниці Лесі Українки.

Про це повідомляє прес-служба посольства в середу, 5 серпня.

"На честь великої дочки українського народу і її вкладу в розвиток світової культури мерія міста Мадрида привласнила ім'я Лесі Українки площі в столиці Іспанії, на якій розташований посольство України, а також підтримала пропозицію дипломатичної установи України щодо встановлення на цій площі пам'ятника поетесі", - сказано в повідомленні.

Примітно, що раніше іспанський письменник Хосе Андрес Альваро Окаріс випустив книгу "Леся Українка - душа України" - до 150-річного ювілею поетеси, куди увійшов збірник її творів на іспанською мовою.



Письменника нагородили Почесною Грамотою Посольства України в Іспанії.