У США можуть заблокувати TikTok

14:01 07 липень Київ, Україна

У Вашингтоні задумалися про те, щоб обмежити роботу китайського додатки TikTok , причина цього, підозра, що Комуністична партія Китаю Збирає дані користувачів

Держсекретар США Майк Помпео повідомив, що уряд дійсно думає про обмеження на установку китайських додатків, але якихось конкретних рішень поки не прийняв.

"Ви можете встановити TikTok, якщо вас не бентежить, що особисті дані виявляться в руках Комуністичної партії Китаю", - підсумував Помпео.

Варто зазначити, що Міністерство інформаційних технологій Індії 30 червня заблокувало 59 китайських мобільних додатків, в тому числі TikTok. На думку міністерства, робота цих додатків завдає шкоди "суверенітету і цілісності Індії", а також загрожує безпеці країни і громадському порядку.



Також в зв'язку з розглядом владою КНР закону про нацбезпеки додаток постановили заблокувати в Гонконзі.



Раніше влада Китаю оштрафували відеосервіс Xigua, який належить компанії-власнику соціальної мережі TikTok ByteDance, за те, що він відходить "від основних цінностей соціалізму".