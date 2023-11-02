До списку із 600 осіб на евакуацію із Сектору Гази не внесли українців

У четвер можливістю залишити Сектор Гази через пункт пропуску "Рафах" можуть скористатися близько 600 осіб, відповідний список опублікувало у Facebook контрольоване ХАМАС "головне управління прикордонних переходів та кордонів" у Секторі Гази.
У ньому містяться прізвища та паспортні дані іноземців та палестинців з подвійним громадянством, які вранці у четвер мають прибути до пункту пропуску "Рафах" на кордоні з Єгиптом.
Найбільшу частину списку – 400 осіб – становлять власники паспорта Сполучених Штатів. Крім того, у четвер залишити Сектор Гази можуть громадяни Бельгії, Нідерландів, Північної Македонії, Італії, Греції, Хорватії, Угорщини, Швейцарії, Азербайджану, Шрі-Ланки, Бахрейну, Чаду, Південної Кореї та Мексики.
Громадян України у списку на виїзд у четвер немає.
У ньому містяться прізвища та паспортні дані іноземців та палестинців з подвійним громадянством, які вранці у четвер мають прибути до пункту пропуску "Рафах" на кордоні з Єгиптом.
Найбільшу частину списку – 400 осіб – становлять власники паспорта Сполучених Штатів. Крім того, у четвер залишити Сектор Гази можуть громадяни Бельгії, Нідерландів, Північної Македонії, Італії, Греції, Хорватії, Угорщини, Швейцарії, Азербайджану, Шрі-Ланки, Бахрейну, Чаду, Південної Кореї та Мексики.
Громадян України у списку на виїзд у четвер немає.
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