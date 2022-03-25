Відповідно до нової програми президента "Здорова Україна", кожен українець має право на безкоштовний медогляд

07:01 28 червня Київ, Україна

Згідно з новою загальнонаціональною програмою Володимира Зеленського "Здорова Україна", яка була оприлюднена на початку минулого тижня, кожен українець має право на безкоштовне медобстеження один раз на два роки.



Про це повідомила радниця керівника Офісу Президента України з питань спорту Олена Говорова.

"Ще одна важлива деталь нашої програми - це медичні обстеження кожні два роки, які може будь-який житель України пройти безкоштовно в медичних установах. Це теж дуже важливо, тому що здоров'я - це не лікування хвороб, а профілактика здоров'я. Це дуже важливий аспект", - підкреслила вона.

Говорова уточнила, що дані обстеження будуть проходити у формі первинного медичного огляду.



"Він, природно, безкоштовний, від держави. Держава дуже багато робить для того, щоб наші громадяни дійсно займалися профілактикою здоров'я. Коли ми регулярно проходимо медичні обстеження, ми можемо запобігти на ранніх стадіях певним захворюванням. А профілактика - це завжди простіше, ніж лікування", - пояснила вона.



Такі обстеження не будуть обов'язковими, українці будуть їх проходити за бажанням, добровільно.



"Наше завдання - донести українцям культуру: культуру обстеження, культуру здоров'я, культуру фізичної активності. З цього і складається здоровий спосіб життя. З цього і складається програма "Здорова Україна", - підсумувала вона.