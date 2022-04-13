У соцмережі Instagram з'явилася офіційна англомовна сторінка України

20:54 14 липня Київ, Україна

Для просування позитивного іміджу нашої країни серед іноземної аудиторії в соцмережі Instagram створена англомовна сторінка України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Нова англомовна сторінка уособлює сучасну Україну, динамічну та інноваційну, яка перевершує очікування і закохує з першого погляду або візиту», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що створення і розвиток верифікованої сторінки України в Instagram - частина стратегічної роботи МЗС щодо формування позитивного іміджу України за кордоном.



Зараз МЗС розвиває три офіційних канали комунікації для просування України в світі - сайт України, сторінка в Facebook і сторінка в Instagram.



Як повідомлялося, в цьому році Міністерство закордонних справ вперше затвердило Стратегію публічної дипломатії, де визначило основні підходи щодо формування міжнародного іміджу та репутації України.