У РНБО попередили про відповідальність за незаконний виїзд із України чоловіків 18-60 років

Секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що всі чоловіки, які виїхали з України без відповідного дозволу, звітуватимуть при поверненні на батьківщину.
Про це Данилов заявив у ефірі українського телемарафону.
«Коли хтось повертатиметься на територію нашої країни, ми чітко розумітимемо, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно», – наголосив секретар РНБО.
За його словами, всіх людей, які залишали Україну після 22 лютого, зафіксовано. На зворотному шляху вони повинні пояснити, через який пункт вони залишили країну і на підставі яких нормативно-правових документів.
Також Данилов наголосив, що кожен, хто поїхав у відрядження, повинен мати окремий документ від прикордонників.
Міністерство інфраструктури вже розширює список тих чоловіків призовного віку, які можуть виїхати за межі країни.
«Коли хтось повертатиметься на територію нашої країни, ми чітко розумітимемо, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно», – наголосив секретар РНБО.
За його словами, всіх людей, які залишали Україну після 22 лютого, зафіксовано. На зворотному шляху вони повинні пояснити, через який пункт вони залишили країну і на підставі яких нормативно-правових документів.
Також Данилов наголосив, що кожен, хто поїхав у відрядження, повинен мати окремий документ від прикордонників.
Міністерство інфраструктури вже розширює список тих чоловіків призовного віку, які можуть виїхати за межі країни.
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