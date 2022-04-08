У РНБО попередили про відповідальність за незаконний виїзд із України чоловіків 18-60 років

06:29 08 квітня Київ, Україна

Секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що всі чоловіки, які виїхали з України без відповідного дозволу, звітуватимуть при поверненні на батьківщину.

Про це Данилов заявив у ефірі українського телемарафону.



«Коли хтось повертатиметься на територію нашої країни, ми чітко розумітимемо, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно», – наголосив секретар РНБО.



За його словами, всіх людей, які залишали Україну після 22 лютого, зафіксовано. На зворотному шляху вони повинні пояснити, через який пункт вони залишили країну і на підставі яких нормативно-правових документів.



Також Данилов наголосив, що кожен, хто поїхав у відрядження, повинен мати окремий документ від прикордонників.



Міністерство інфраструктури вже розширює список тих чоловіків призовного віку, які можуть виїхати за межі країни.