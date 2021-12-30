У Слузі народу підготували законопроєкт про вогнепальну зброю

11:54 30 грудень Київ, Україна

Парламентарі від фракції «Слуга народу» підготували проєкт закону, який регулює громадянський обіг вогнепальної зброї в Україні.



Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".



Законопроєкт №5708 зараз пройшов профільний комітет і очікує на розгляд парламентом.



Згідно з документом, звичайні громадяни повністю позбавляються права придбати пістолет. Таку можливість матимуть лише чинні спортсмени зі званням «майстер спорту» у профільних дисциплінах. Варто зазначити, що у попередніх варіантах закону, які були «провалені», пістолет змогли б купити усі охочі старше 28 років за умови наявності п'ятирічного поводження з мисливською чи травматичною зброєю.



Новий документ також передбачає, що українці з 18 років отримають право мати мисливські рушниці (довгоствольна гладкоствольна зброя), а з 25 – гвинтівки та карабіни (довгоствольна нарізна та комбінована зброя).



Право на травматичні пістолети матимуть судді, прокурори, адвокати, поліціянти, працівники природоохоронних інспекцій та журналісти. Автомати для громадян залишатимуться під забороною. Також під забороною залишатиметься і носіння зброї поза тиром та стрільбами, крім травматичної та нагородної.



Охочих отримати ліцензію зобов'яжуть пройти медкомісію та тренінги, також вони не повинні мати непогашених судимостей. Вперше дозвіл видається на три роки, а потім термін його дії продовжуватиметься кожні п'ять років.



Також слід зазначити, що законодавча ініціатива одержала підтримку Міністерства внутрішніх справ. Там кажуть, що ухвалення такого закону стане лише першим етапом. А після аналізу його результатів у МВС будуть готові розпочати діалог і про легалізацію пістолетів.