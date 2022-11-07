У разі повної зупинки електропостачання Києва можлива евакуація - NYT

09:14 06 листопада Київ, Україна

У Києві планується тотальна евакуація у разі повної відмови електромережі. Для цього із міста потрібно буде вивезти 3 млн людей. Про це повідомляє The New York Times.

Столична влада попереджена про те, що буде повідомлення не менш як за 12 годин про критичну ситуацію в електромережі, тобто про те, що мережа - на межі зупинки.

Як пише видання, посилаючись на слова голови департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, якщо справа справді дійде до цього, то у місті буде оголошено евакуацію.

"Ми розуміємо, що якщо росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю систему електропостачання. Якщо не буде електрики, то не буде води та каналізації. Тому зараз уряд та міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання", - цитує NYT Ткачука.

Але поки що Ткачук підкреслив, що на цьому етапі ситуація контрольована і немає жодних причин для масової евакуації.

Нагадаємо, влада Києва не виключає, що столиця в результаті ударів окупантів може залишитися без води, світла та зв'язку.