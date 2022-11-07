У разі повної зупинки електропостачання Києва можлива евакуація - NYT

У Києві планується тотальна евакуація у разі повної відмови електромережі. Для цього із міста потрібно буде вивезти 3 млн людей. Про це повідомляє The New York Times.
Столична влада попереджена про те, що буде повідомлення не менш як за 12 годин про критичну ситуацію в електромережі, тобто про те, що мережа - на межі зупинки.
Як пише видання, посилаючись на слова голови департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, якщо справа справді дійде до цього, то у місті буде оголошено евакуацію.
Але поки що Ткачук підкреслив, що на цьому етапі ситуація контрольована і немає жодних причин для масової евакуації.
Нагадаємо, влада Києва не виключає, що столиця в результаті ударів окупантів може залишитися без води, світла та зв'язку.
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