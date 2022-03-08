До Словаччини з України самостійно дістався 11-річний мешканець Запоріжжя

13:56 07 березень Київ, Україна

11-річний українець самостійно дістався Словаччини, бо мама мала залишитися вдома з лежачою бабусею.



Про це повідомили у МВС Словаччини.



Словацькі чиновники, розповідаючи історію молодого українця, назвали його героєм. Хлопчик дістався країни з паспортом, вкладеним у пакет на його руці. У подорож із залізничного вокзалу Запоріжжя до кордону зі Словаччиною він мав вирушити сам, адже його мати мала залишитися в місті зі своєю 84-річною мамою, яка не може пересуватися самотужки.

"Він підкорив усіх своєю посмішкою, безстрашністю та рішучістю, гідною справжнього героя", - зазначили у словацькому МВС.

Завдяки номеру, що залишила мама хлопчика на руці, він зміг зв'язатися із близькими.

"Я Писецька Юлія Володимирівна. Я громадянка України із Запоріжжя. Я багатодітна мама та вдова. Я хочу висловити свою щиру подяку всім словацьким прикордонникам, усім волонтерам Словаччини, які дали притулок моїй дитині, допомогли перетнути їй кордон. Я дуже вдячна, що ви допомогли врятувати мою дитину, бо поруч із моїм містом є атомна станція, яку російські окупанти обстрілюють”, – сказала жінка у відеозверненні, опублікованому словацькими чиновниками.

Наразі врятований українець перебуває у безпеці у Братиславі.