До Словаччини з України самостійно дістався 11-річний мешканець Запоріжжя

11-річний українець самостійно дістався Словаччини, бо мама мала залишитися вдома з лежачою бабусею.
Про це повідомили у МВС Словаччини.
Словацькі чиновники, розповідаючи історію молодого українця, назвали його героєм. Хлопчик дістався країни з паспортом, вкладеним у пакет на його руці. У подорож із залізничного вокзалу Запоріжжя до кордону зі Словаччиною він мав вирушити сам, адже його мати мала залишитися в місті зі своєю 84-річною мамою, яка не може пересуватися самотужки.
Про це повідомили у МВС Словаччини.
Словацькі чиновники, розповідаючи історію молодого українця, назвали його героєм. Хлопчик дістався країни з паспортом, вкладеним у пакет на його руці. У подорож із залізничного вокзалу Запоріжжя до кордону зі Словаччиною він мав вирушити сам, адже його мати мала залишитися в місті зі своєю 84-річною мамою, яка не може пересуватися самотужки.
Завдяки номеру, що залишила мама хлопчика на руці, він зміг зв'язатися із близькими.
Наразі врятований українець перебуває у безпеці у Братиславі.
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