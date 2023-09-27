У Словаччині отримали тимчасовий притулок майже 400 тисяч українців - Лубінець

"Дякував за підтримку України та за тимчасовий прихисток у Словаччині майже для 400 000 українських біженців. Також повідомив, що стежу за діяльністю української влади щодо забезпечення прав усіх національних меншин, у тому числі словаків, які проживають в Україні, щоб вони мали можливість користуватися всіма правами та свободами", - йдеться у повідомленні омбудсмена України.