У Словаччині отримали тимчасовий притулок майже 400 тисяч українців - Лубінець

16:53 27 вересня Київ, Україна

У Словаччині сьогодні отримали тимчасовий притулок майже 400 тисяч українських біженців, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за результатами зустрічі з громадським захисником прав Словаччини Робертом Доброводським.
"Дякував за підтримку України та за тимчасовий прихисток у Словаччині майже для 400 000 українських біженців. Також повідомив, що стежу за діяльністю української влади щодо забезпечення прав усіх національних меншин, у тому числі словаків, які проживають в Україні, щоб вони мали можливість користуватися всіма правами та свободами", - йдеться у повідомленні омбудсмена України.
Сторони домовилися про інформаційний обмін та подальшу співпрацю. Лубінець запросив громадського захисника прав Словаччини взяти участь у онлайн-конференції омбудсменів у рамках Другого парламентського саміту Кримської платформи.

Також Лубінець поінформував, що на зустрічі з головою Консультативного комітету Рамкової конвенції про захист національних меншин Петрой Ротер розповів про стан національних спільнот на окупованих територіях та презентував "Дослідження щодо стану національних спільнот та корінних народів на ТОТ України", проведене спільно з Україною.
"Підкреслив, що, незважаючи на військовий стан, я постійно стежу за дотриманням прав національних меншин в Україні і це для мене одне з пріоритетних питань", - сказав Лубінець.