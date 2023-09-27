У Словаччині отримали тимчасовий притулок майже 400 тисяч українців - Лубінець

У Словаччині сьогодні отримали тимчасовий притулок майже 400 тисяч українських біженців, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за результатами зустрічі з громадським захисником прав Словаччини Робертом Доброводським.
Сторони домовилися про інформаційний обмін та подальшу співпрацю. Лубінець запросив громадського захисника прав Словаччини взяти участь у онлайн-конференції омбудсменів у рамках Другого парламентського саміту Кримської платформи.
Також Лубінець поінформував, що на зустрічі з головою Консультативного комітету Рамкової конвенції про захист національних меншин Петрой Ротер розповів про стан національних спільнот на окупованих територіях та презентував "Дослідження щодо стану національних спільнот та корінних народів на ТОТ України", проведене спільно з Україною.
Також Лубінець поінформував, що на зустрічі з головою Консультативного комітету Рамкової конвенції про захист національних меншин Петрой Ротер розповів про стан національних спільнот на окупованих територіях та презентував "Дослідження щодо стану національних спільнот та корінних народів на ТОТ України", проведене спільно з Україною.
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