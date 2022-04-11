У Скадовську створений перший в Україні кайтодром

У курортному причорноморському Скадовську на Херсонщині була створена спеціальна локація для проведення кайт-фестивалів і свята запуску повітряних зміїв «Кольорове небо - 2021».
Про це розповів кайтист, керівник аерокосмічного гуртка Скадовського центру дитячої та юнацької творчості, голова оргкомітету Міжнародного фестивалю повітряних зміїв «Кольорове небо - 2021» Володимир Ємельянов.
Про це розповів кайтист, керівник аерокосмічного гуртка Скадовського центру дитячої та юнацької творчості, голова оргкомітету Міжнародного фестивалю повітряних зміїв «Кольорове небо - 2021» Володимир Ємельянов.
За його словами, існує стереотип, що повітряні змії - це невелика конструкція, яку тримає за мотузку дитина. Насправді величезні професійні кайти мають особливості запуску - там використовується дуже міцний канат і щоб його утримати, потрібні іноді зусилля не однієї людини.
Він зазначив, що місцева влада підтримала ідею створення кайтодрома, допомогли реалізувати проєкт волонтери.
Зараз кайтодром вже є діючим, його використовують моделісти. Також вже подали заявку в Національний реєстр рекордів. Претендуємо, щонайменше, на рекорд України, оскільки кайтодромів в країні немає, і їх немає в світі, запевнив Ємельянов.
Керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова прокоментувала агентству, що в цей час йде підготовка до офіційної реєстрації рекорду Європи.
Кайтист зазначив, що в 2018 році в Скадовську під час фестивалю повітряних зміїв вже встановлювали рекорд України на найбільший змійковий поїзд - його довжина була більше ніж пів кілометра.
XX Міжнародний фестиваль повітряних зміїв «Кольорове небо - 2021» відбудеться в цьому році в Скадовську з 16 по 23 серпня.
У курортному Скадовську будують кайтодром - спеціальну локацію для проведення кайт-фестивалів - свята запуску повітряних зміїв. Так хочуть залучити сюди ще більше туристів.
Спираючись на власний досвід участі в таких фестивалях і в Україні, і за кордоном, голова оргкомітету «Кольорового неба - 2021» зазначив, що в курортному причорноморському Скадовську - ідеальні умови для проведення подібного заходу.
У цьому році на фестиваль прибудуть моделісти з різних регіонів України, зокрема, з Києва, Кривого Рогу, Дніпра. «В цілому це близько 10 команд - п'ятдесят учасників», - розповів він.
Що стосується кайтодрома, то ця локація залишиться і після закінчення фестивалю, нею будуть користуватися цілий рік. Як розповів Ємельянов, він особисто у вихідні з родиною постійно виходить на пляж і запускає зміїв. Перехожим дуже подобається це видовище, а керівник аерокосмічного гуртка вважає таку демонстрацію важливою, адже це приклад здорового способу життя.
Він також розповів, що в скадовському фестивалі елемент змагання зведений до мінімуму.
У цьому році на фестиваль прибудуть моделісти з різних регіонів України, зокрема, з Києва, Кривого Рогу, Дніпра. «В цілому це близько 10 команд - п'ятдесят учасників», - розповів він.
Що стосується кайтодрома, то ця локація залишиться і після закінчення фестивалю, нею будуть користуватися цілий рік. Як розповів Ємельянов, він особисто у вихідні з родиною постійно виходить на пляж і запускає зміїв. Перехожим дуже подобається це видовище, а керівник аерокосмічного гуртка вважає таку демонстрацію важливою, адже це приклад здорового способу життя.
Він також розповів, що в скадовському фестивалі елемент змагання зведений до мінімуму.
Ємельянов також зазначив, що зміїв діти роблять самостійно і вони виходять невеликі. А мистецтво кайт-флаїнгу вимагає, щоб очі за щось чіплялися, а очі, за його словами, будуть чіплятися за щось велике, що зробити самостійно важко. Тому поряд з саморобними повітряними зміями скадовчани-моделісти намагаються придбати професійні, дорогі гігантські кайти. Таких повітряних зміїв виготовляють за кордоном, однак навчилися їх робити і українські моделісти, зокрема, з Миколаївщини.
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