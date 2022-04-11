У Скадовську створений перший в Україні кайтодром

20:24 13 липня Київ, Україна

У курортному причорноморському Скадовську на Херсонщині була створена спеціальна локація для проведення кайт-фестивалів і свята запуску повітряних зміїв «Кольорове небо - 2021».



Про це розповів кайтист, керівник аерокосмічного гуртка Скадовського центру дитячої та юнацької творчості, голова оргкомітету Міжнародного фестивалю повітряних зміїв «Кольорове небо - 2021» Володимир Ємельянов.

«Кайтодром - ми придумали це слово самі, воно народилося в нашому аерокосмічному гуртку. Це така локація, майданчик, спеціально пристосований до запуску повітряних зміїв. Ми взяли наш пляж, це найкраще, тому що зазвичай запускають зміїв саме на узбережжі моря, океану, річки, хоча це може бути і така локація, як стадіон, летовище. Ми вже цей кайтодром зробили, влаштувавши необхідні пристосування для запуску повітряних зміїв», - розповів Ємельянов.

За його словами, існує стереотип, що повітряні змії - це невелика конструкція, яку тримає за мотузку дитина. Насправді величезні професійні кайти мають особливості запуску - там використовується дуже міцний канат і щоб його утримати, потрібні іноді зусилля не однієї людини.

«Щоб такого змія тримати в повітрі, треба його заякорити - поставити на якір. Звичайно, це не той якір, що в човнах. Зазвичай використовуються дерева, паркани, автотранспорт. Ось, наприклад, в Китаї розкидають мішки з піском, щоб до них прив'язувати. Ми приварили гачки з арматури до парапету на пляжі, на доріжки на плитах встановили монтажні петлі - там також можна стати на якір», - додав кайтист.

Він зазначив, що місцева влада підтримала ідею створення кайтодрома, допомогли реалізувати проєкт волонтери.



Зараз кайтодром вже є діючим, його використовують моделісти. Також вже подали заявку в Національний реєстр рекордів. Претендуємо, щонайменше, на рекорд України, оскільки кайтодромів в країні немає, і їх немає в світі, запевнив Ємельянов.



Керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова прокоментувала агентству, що в цей час йде підготовка до офіційної реєстрації рекорду Європи.



Кайтист зазначив, що в 2018 році в Скадовську під час фестивалю повітряних зміїв вже встановлювали рекорд України на найбільший змійковий поїзд - його довжина була більше ніж пів кілометра.



XX Міжнародний



Зараз кайтодром вже є діючим, його використовують моделісти. Також вже подали заявку в Національний реєстр рекордів. Претендуємо, щонайменше, на рекорд України, оскільки кайтодромів в країні немає, і їх немає в світі, запевнив Ємельянов.Керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова прокоментувала агентству, що в цей час йде підготовка до офіційної реєстрації рекорду Європи.Кайтист зазначив, що в 2018 році в Скадовську під час фестивалю повітряних зміїв вже встановлювали рекорд України на найбільший змійковий поїзд - його довжина була більше ніж пів кілометра.XX Міжнародний фестиваль повітряних зміїв «Кольорове небо - 2021» відбудеться в цьому році в Скадовську з 16 по 23 серпня.

У курортному Скадовську будують кайтодром - спеціальну локацію для проведення кайт-фестивалів - свята запуску повітряних зміїв. Так хочуть залучити сюди ще більше туристів.

Спираючись на власний досвід участі в таких фестивалях і в Україні, і за кордоном, голова оргкомітету «Кольорового неба - 2021» зазначив, що в курортному причорноморському Скадовську - ідеальні умови для проведення подібного заходу.



У цьому році на фестиваль прибудуть моделісти з різних регіонів України, зокрема, з Києва, Кривого Рогу, Дніпра. «В цілому це близько 10 команд - п'ятдесят учасників», - розповів він.



Що стосується кайтодрома, то ця локація залишиться і після закінчення фестивалю, нею будуть користуватися цілий рік. Як розповів Ємельянов, він особисто у вихідні з родиною постійно виходить на пляж і запускає зміїв. Перехожим дуже подобається це видовище, а керівник аерокосмічного гуртка вважає таку демонстрацію важливою, адже це приклад здорового способу життя.



Він також розповів, що в скадовському фестивалі елемент змагання зведений до мінімуму.

«Я проти того, щоб були змагання по повітряних зміях, але вони є в світі - є повітряний бій, є - на висоту польоту і інші. Фестивалі, на які я їжджу, в Китаї, в Індії - там елементів змагання немає», - розповів Ємельянов, додавши, що на скадовському фестивалі переможці - всі учасники і всі отримають дипломи та нагороди.

Ємельянов також зазначив, що зміїв діти роблять самостійно і вони виходять невеликі. А мистецтво кайт-флаїнгу вимагає, щоб очі за щось чіплялися, а очі, за його словами, будуть чіплятися за щось велике, що зробити самостійно важко. Тому поряд з саморобними повітряними зміями скадовчани-моделісти намагаються придбати професійні, дорогі гігантські кайти. Таких повітряних зміїв виготовляють за кордоном, однак навчилися їх робити і українські моделісти, зокрема, з Миколаївщини.