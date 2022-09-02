У Сімферополі активісти руху "Жовта стрічка" розклеїли листівки із гаслами

14:30 02 вересня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Сімферополі розклеїли листівки з гаслами "Час опору", "Час додому", "Крим - Україна не тільки з 1954 року, а завжди".



Про це повідомляється в Telegram-каналі руху "Жовта стрічка" у п'ятницю, 2 вересня.



"Сімферополь, час додому! Саме цю ідею поширюють містом наші активісти", - наголошується в повідомленні.



Також там наголошують, що вони продовжують чинити опір, незважаючи на постійні обшуки та моніторинг діяльності проукраїнських активістів на тимчасово окупованому півострові.