У школах Запоріжжя активно впроваджують е-журнали та щоденники

15:03 01 червень Київ, Україна

У запорізьких школах на зміну паперовим журналам і щоденникам прийшли їхні електронні версії. Батьки в онлайн-режимі стежитимуть за відвідуванням занять дитиною і рівнем її успішності.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької міської ради.

«З початку минулого навчального року 84 школи в місті почали застосовувати в своїй роботі такі електронні документи. До кінця року до сервісу підключилися понад 100 запорізьких шкіл, а починаючи з наступного навчального року всі 118 шкіл Запоріжжя будуть користуватися електронними журналами та щоденниками», - розповів директор Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Станіслав Романчук.

Сервіс має лаконічний інтерфейс. Є доступ до різних сторінок: дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання тощо.



Інформація вноситься вчителями, а за допомогою логіна і пароля батьки і учні зможуть отримати доступ до неї. Батьки в онлайн-режимі в е-щоденниках бачать інформацію про присутність дитини на навчанні, рівні її успішності, коментарі та поради вчителів, а учні - отримують завдання, стежать за розкладом тощо.



Нагадуємо, що введення електронних журналів і щоденників не є загальнообов'язковим, рішення про їхнє використання приймає навчальний заклад на добровільній основі.