У школах Запоріжжя активно впроваджують е-журнали та щоденники

У запорізьких школах на зміну паперовим журналам і щоденникам прийшли їхні електронні версії. Батьки в онлайн-режимі стежитимуть за відвідуванням занять дитиною і рівнем її успішності.
Про це повідомляє пресслужба Запорізької міської ради.
Сервіс має лаконічний інтерфейс. Є доступ до різних сторінок: дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання тощо.
Інформація вноситься вчителями, а за допомогою логіна і пароля батьки і учні зможуть отримати доступ до неї. Батьки в онлайн-режимі в е-щоденниках бачать інформацію про присутність дитини на навчанні, рівні її успішності, коментарі та поради вчителів, а учні - отримують завдання, стежать за розкладом тощо.
Нагадуємо, що введення електронних журналів і щоденників не є загальнообов'язковим, рішення про їхнє використання приймає навчальний заклад на добровільній основі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі