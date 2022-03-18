У школах Закарпаття хочуть ввести уроки про сортування сміття

16:28 17 червня Київ, Україна

Щоб з дитинства закласти розуміння про необхідність сортувати тверді побутові відходи, в школах Закарпаття пропонують ввести спецуроки про сортування та поводження з відходами.

З такою ідеєю до Закарпатської облради та обласного управління освіти звернувся директор Агентства регіонального розвитку Закарпаття Михайло Данканич.



Данканич каже, що для впровадження цієї ініціативи в 668-ми школах області необхідні кілька кроків. Перше - це рішення профільних комісій обласної ради, далі - розробка дорожньої карти і навчання вчителів. Згодом потрібно буде закупити сміттєві баки для шкіл і організувати утилізацію і переробку зібраного відсортованого сміття, говорить він.

"У випадку, якщо профільні комісії Закарпатської обласної ради зацікавляться нашою пропозицією, вони повинні дати завдання профільним підрозділам ОДА взяти участь в розробці дорожньої карти. Ми, зі свого боку, готові координувати цей процес, щоб спільно знайти найбільш ефективне рішення - адже тут потрібно задіяти і органи влади, і школи, і бізнес, і громадські організації,"- пояснює Данканич.

Також він зазначає, що далі необхідно буде закупити баки для сортування сміття в школах - це буде коштувати області близько 20 млн грн. На одну школу треба виділити 30 тис. грн: закупити комплект великих баків об'ємом в 1 тис. л і малих, об'ємом в 50 л.

"Як на мене, було б логічно, щоб закупівлю баків для роздільного збору відходів розподілили - частину обласна рада, частину громади, але фінальне слово саме за громадами", - говорить Данканич.

Також, за його словами, відсортовані відходи підприємці готові забирати в школах, деякі готові їх купувати за ринковими цінами на вторсировину.