У школах Польщі почали навчатися 185 тисяч дітей з України

16:52 02 вересня Київ, Україна

Новий навчальний рік у школах Польщі розпочали 185 тисяч дітей, які втекли від війни в Україні.



Про це заявив міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек в ефірі RMF FM.



За оцінками, у Польщі проживає близько 700-800 тисяч дітей із України шкільного віку.



Переважна більшість із них розпочали навчання у початкових школах, понад 40 тисяч – у дитсадках та кілька тисяч у гімназіях, технікумах та ремісничих школах.



"185 тисяч", - сказав Чарнек, відповідаючи на запитання, скільки саме українських дітей пішли до польських шкіл, і додав, що це на 7 тисяч менше, ніж 24 червня, коли закінчився 2021/2022 навчальний рік.



За словами міністра, велика кількість українських учнів, які перебувають у Польщі, навчаються дистанційно.



"Дистанційне навчання в Україні продовжуватиметься і більшість цих дітей, безумовно, будуть на дистанційному навчанні в Україні", – сказав голова Міносвіти Польщі.



"Інші діти навчаються дистанційно або повертаються в Україну, або перебувають в іншій країні", - сказав він.



Чарнек також повідомив, що органи місцевого самоврядування отримали 900 мільйонів злотих на підтримку українських дітей у польських школах до червня.