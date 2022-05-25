У Севастополі окупанти завантажують на підводні човни крилаті ракети типу «Калібр»

18:12 25 травня Киев, Украина

У Севастополі на підводні човни Чорноморського флоту Росії проекту «Варшав'янка» завантажують російські крилаті ракети «Калібр», дальність польоту яких становить 1400 км.

Про це повідомляє кореспондент «Крим.Реалії».



За його словами, біля причалів у Південній бухті пришвартовані два підводні човни, до одного з причалів два буксири притягли самохідний плавучий кран СПК-46150.. На східному березі бухти стоять два «камази», у кузові яких видно транспортно-пускові контейнери з ракетами,

затверджує кореспондент.

Загалом у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проекту «Варшав'янка», підводні човни такого типу озброєні чотирма крилатими ракетами.



У квітні прес-секретар оперативного штабу Одеської обласної державної адміністрації Сергій Братчук заявив, що російська армія використовує підводні човни для завдання ракетних ударів по Україні.. За даними Братчука, йдеться як мінімум про чотири підводні човни проекту 877 «Палтус». Вони знаходяться в Чорному морі та використовують ракети типу «Калібр» для завдання ударів по території України. Пуск виробляється з глибини до 50 метрів, що не дозволяє радарам та супутникам їх зафіксувати. Братчук стверджує, що після знищення крейсера «Москва» підводні човни стали використовувати частіше.