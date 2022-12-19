У Севастополі громадянин росії отримав 12 років колонії за передачу інформації Україні

Севастопольський суд засудив росіянина до 12 років колонії суворого режиму за "державну зраду на користь України".
Про це 19 грудня повідомило агентство Інтерфакс із посиланням на ФСБ росії.
Як стверджують у спецслужбі, Петрушин "за завданням Головного управління розвідки Міністерства оборони України у 2020-2021 роках збирав та передавав відомості про діяльність чорноморського флоту, які могли бути використані проти безпеки росії".
Військова контррозвідка ФСБ затримала чоловіка у квітні 2021 року. Подробиці не розкривалися.
Зазначається, що засудженого також оштрафували на 100 тисяч рублів та засудили до обмеження волі на рік.
Вирок набрав законної сили.
Про це 19 грудня повідомило агентство Інтерфакс із посиланням на ФСБ росії.
Як стверджують у спецслужбі, Петрушин "за завданням Головного управління розвідки Міністерства оборони України у 2020-2021 роках збирав та передавав відомості про діяльність чорноморського флоту, які могли бути використані проти безпеки росії".
Військова контррозвідка ФСБ затримала чоловіка у квітні 2021 року. Подробиці не розкривалися.
Зазначається, що засудженого також оштрафували на 100 тисяч рублів та засудили до обмеження волі на рік.
Вирок набрав законної сили.
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