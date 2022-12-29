У мережі розповсюджують фейкову книгу про Зеленського, який бореться зі Сталіним

13:46 29 грудня Київ, Україна

Ще 22 грудня Telegram-канал "Світ книг" із посиланням на російські пабліки опублікував відео з оглядом нібито української книги, яку "дітям роздали у школах на канікули замість класичних літературних творів Миколи Васильовича Гоголя".

"В Україні дітям на канікули для позакласного читання видали книги про Зеленського, який подорожує у часі, приходить на допомогу УПА та бореться зі Сталіним", – йдеться в оригінальному повідомленні.

Назва "книги" - "УПА". Допомога із майбутнього".

Як стверджує автор каналу: "Цільова аудиторія явно не українська, тому фейк проглядається — тема про "попаданців у минуле" (в тисячу разів популярніша в росії, ніж в Україні), суперобкладинка без авторів і штрих-коду замість палітурки, озвучення огляду книги з невеликим, але акцентом". Але якась установа витратила час і гроші на обкладинку "з Зеленським, бабою та динозавром", а потім ще й на озвучку.



Письменник, перекладач, співзасновник "Твоєї Підпільної Гуманітарки" Євген Лір у своєму Twitter зазначив, що це однозначно фейк, адже на обкладинці відсутній логотип видавця, немає ISBN та імені автора, а єдині джерела – це російські ЗМІ.



У коментарях українці жартують про явний фейк і шкодують, що такої книги справді немає.

"Неіронічно б прочитав, думаю, така література просто має з'явитися, і чим абсурднішим буде наповнення, але сюжетно пов'язане, тим краще", - додав один із користувачів.

До обговорення "захоплюючого" сюжету приєднався навіть йогурт "Галичина":

Також користувачі знайшли російську книгу, з якої, ймовірно, і сфотошопили фейкову обкладинку. І створили власний "бестселер" - про політика з позивним "Гетьман", що опинився в тілі Павла Скоропадського.