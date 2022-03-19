У мережі з'явився новий фактчек-бот для розпізнавання фейкових новин

У мережі з'явився новий фактчек-бот "Перевірка", який допоможе розпізнати фейкові новини, повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.
Фактчек-бот "Перевірка" - це рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди Росії.
Фактчек-бот "Перевірка" - це рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди Росії.
Для перевірки інформації достатньо надіслати новину боту. Посилання миттєво потрапляє до команди, яка вміє швидко перевіряти великі масиви інформації із застосуванням штучного інтелекту.
Відповідь має надійти протягом кількох хвилин, уточнили у Центрі протидії дезінформації.
Відповідь має надійти протягом кількох хвилин, уточнили у Центрі протидії дезінформації.
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