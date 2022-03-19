У мережі з'явився новий фактчек-бот для розпізнавання фейкових новин

16:08 18 березня Київ, Україна





- це рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди Росії. У мережі з'явився новий фактчек-бот "Перевірка", який допоможе розпізнати фейкові новини, повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО. Фактчек-бот "Перевірка" - це рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди Росії.

"Він допоможе розрізнити фейкові новини у соцмережах, у політиці, визначити фейкові новини російських ЗМІ, спрямовані на боротьбу з Україною", - йдеться у повідомленні.

Для перевірки інформації достатньо надіслати новину боту. Посилання миттєво потрапляє до команди, яка вміє швидко перевіряти великі масиви інформації із застосуванням штучного інтелекту.



Відповідь має надійти протягом кількох хвилин, уточнили у Центрі протидії дезінформації.