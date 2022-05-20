У мережі з'явилося відео парамедика Тайри з Маріуполя, яка потрапила в полон до рашистів

09:29 20 травня Київ, Україна

Агентство Associated Press опублікувало відео легендарного українського парамедика Тайри (Юлії Паєвської), зняте в Маріуполі до потрапляння в полон.





Водночас на відео є кадри, де беруть у полон російських окупантів. Місцеві жителі цікавляться, чи Паєвська лікуватиме їх поранення та отримують ствердну відповідь. Відео, ймовірно, було знято в Маріуполі на початку березня 2022, ще до того, як жінка опинилася в полоні російських військових. На ньому цивільна волонтер -парамедик допомагає українцям та показує наслідки ударів ворога по Маріуполю.Водночас на відео є кадри, де беруть у полон російських окупантів. Місцеві жителі цікавляться, чи Паєвська лікуватиме їх поранення та отримують ствердну відповідь.

Про те, що російські окупанти в Маріуполі захопили в полон волонтера, парамедика, командира медбатальйону "Ангели Тайри", Народного героя України Юлію "Тайру" Паєвську, стало відомо 16 березня.



Останні вісім років жінка присвятила порятунку українців, врятувала сотні життів. У Маріуполі Паєвська та її водій до останнього вивозили цивільних мешканців Маріуполя.



Пізніше на російських ресурсах з'явилося відео з полоненою "Тайрою". У ролику пропагандисти росії називають Паєвську "учасницею батальйону "Азов", хоча вона не військовослужбовець, а цивільний волонтер-парамедик.



На відео Тайра закликала евакуювати з Маріуполя мирних жителів, які не змогли з тих чи інших причин покинути місто.



Доля Тайри та водія досі не відома.