У мережі опублікували детальні дані про рідну мову в Україні

Про це повідомляє пресслужба центру в понеділок, 14 червня.

"Ми вирішили ... представити ці докладні дані у вигляді інтерактивного інструменту - об'єднавши всі населені пункти, для яких у 2001 році було зібрано дані про рідну мову громадян - за новими об'єднаними територіальними громадами (ОТГ). Важливо відзначити, що коли можуть бути більш свіжі та актуальні дані - невідомо. Навіть якщо перепис проведуть у 2022 році, то до публікації даних може пройти ще багато років", - сказано в повідомленні.