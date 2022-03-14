У мережі опублікували детальні дані про рідну мову в Україні

16:19 14 червня Київ, Україна

Український центр громадських даних опублікував інтерактивну карту з даними про рідну мову українців в 2001 році.
 
Про це повідомляє пресслужба центру в понеділок, 14 червня.

Представлені дані були зібрані після того, як в 2012 році був прийнятий закон "Про засади державної мовної політики" (так званий "закон Ківалова-Колесніченка"), згідно з яким для надання мові статусу регіональної було б достатньо, щоб її носії становили 10% населення відповідної області, міста або району. Потім Держстат зобов'язаний був опублікувати ці дані.

Інтерактивна карта відображає частку осіб, які під час перепису в 2001 році вказали, що їхня рідна мова - українська. Чим темніше колір, тим вище частка осіб з цією мовою в суспільстві. При цьому, якщо натиснути на громаду, з'явиться докладна розкладка по всіх рідних мовах для всіх населених пунктах, які в 2001 році були на території цієї громади. Для великих міст можна побачити розбивку по районах.
"Ми вирішили ... представити ці докладні дані у вигляді інтерактивного інструменту - об'єднавши всі населені пункти, для яких у 2001 році було зібрано дані про рідну мову громадян - за новими об'єднаними територіальними громадами (ОТГ). Важливо відзначити, що коли можуть бути більш свіжі та актуальні дані - невідомо. Навіть якщо перепис проведуть у 2022 році, то до публікації даних може пройти ще багато років", - сказано в повідомленні.