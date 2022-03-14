У мережі опублікували детальні дані про рідну мову в Україні

Український центр громадських даних опублікував інтерактивну карту з даними про рідну мову українців в 2001 році.
Про це повідомляє пресслужба центру в понеділок, 14 червня.
Представлені дані були зібрані після того, як в 2012 році був прийнятий закон "Про засади державної мовної політики" (так званий "закон Ківалова-Колесніченка"), згідно з яким для надання мові статусу регіональної було б достатньо, щоб її носії становили 10% населення відповідної області, міста або району. Потім Держстат зобов'язаний був опублікувати ці дані.
Інтерактивна карта відображає частку осіб, які під час перепису в 2001 році вказали, що їхня рідна мова - українська. Чим темніше колір, тим вище частка осіб з цією мовою в суспільстві. При цьому, якщо натиснути на громаду, з'явиться докладна розкладка по всіх рідних мовах для всіх населених пунктах, які в 2001 році були на території цієї громади. Для великих міст можна побачити розбивку по районах.
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