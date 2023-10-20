У сервісі "Дія" з'явилася карта з Пунктами незламності

У "Дію" додали карту з розташуванням Пунктів незламності. Програма покаже всі пункти незламності в радіусі 1,5 км.
Про це повідомляє Мінцифри.
Скористатися сервісом можна навіть офлайн. Потрібно лише попередньо завантажити карту вибраного регіону в Дії, коли буде Інтернет.
На карті доступна інформація про пункти у всіх областях, крім Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської. Також частково Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської та Миколаївської.
На карті доступна інформація про пункти у всіх областях, крім Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської. Також частково Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської та Миколаївської.
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