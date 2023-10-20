У сервісі "Дія" з'явилася карта з Пунктами незламності

11:16 20 жовтня Київ, Україна

У "Дію" додали карту з розташуванням Пунктів незламності. Програма покаже всі пункти незламності в радіусі 1,5 км.

Про це повідомляє Мінцифри.

"Карта – інтерактивна. Зможете дізнатися адресу, графік роботи та умови кожного Пункту незламності. А також відфільтрувати за конкретними потребами – чи є інтернет, обігрів, генератор чи мобільний зв'язок", - повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Скористатися сервісом можна навіть офлайн. Потрібно лише попередньо завантажити карту вибраного регіону в Дії, коли буде Інтернет.



На карті доступна інформація про пункти у всіх областях, крім Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської. Також частково Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської та Миколаївської.