У Сербії вірний кіт продовжує жити на могилі господаря

08:15 16 січень Київ, Україна

Хоч би скільки говорили про відданість домашніх улюбленців своїм господарям, кожна історія такої вірності чіпає до сліз. Історія цього кота сталася у Сербії.

Кіт був улюбленцем свого господаря – сербського муфтія Муамера Зукорліча, який помер від серцевого нападу у 2021 році. Після смерті господаря кіт сам прийшов на цвинтар і розшукав могилу священика. Вірний кіт залишився на могилі свого померлого господаря і не покидав її.

Місцевий мешканець виклав в інтернет фото кота, який мешкав на могилі свого господаря. Це було у листопаді 2021 року. Минув час. І ось, у січні очевидець опублікував нове фото кота, який, як і раніше, продовжує жити на цвинтарі, не покидаючи свого господаря.

Верный кот не покидает могилу хозяина.

Часто можна почути про таку вірність кішок, собак та інших тварин. Про відданість легендарного собаки Хатіко знято фільм, і навіть поставлено йому пам'ятник.