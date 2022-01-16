У Сербії вірний кіт продовжує жити на могилі господаря

08:15 16 січень Київ, Україна

Хоч би скільки говорили про відданість домашніх улюбленців своїм господарям, кожна історія такої вірності чіпає до сліз. Історія цього кота сталася у Сербії.

Кіт був улюбленцем свого господаря – сербського муфтія Муамера Зукорліча, який помер від серцевого нападу у 2021 році. Після смерті господаря кіт сам прийшов на цвинтар і розшукав могилу священика. Вірний кіт залишився на могилі свого померлого господаря і не покидав її.

Місцевий мешканець виклав в інтернет фото кота, який мешкав на могилі свого господаря. Це було у листопаді 2021 року. Минув час. І ось, у січні очевидець опублікував нове фото кота, який, як і раніше, продовжує жити на цвинтарі, не покидаючи свого господаря.

Часто можна почути про таку вірність кішок, собак та інших тварин. Про відданість легендарного собаки Хатіко знято фільм, і навіть поставлено йому пам'ятник.