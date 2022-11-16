У семи регіонах України відновили енергопостачання

Після масованої атаки у вівторок у семи областях України вже відновили енергопостачання, причому крім графіків відключень застосовуватимуться також аварійні відключення.
Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко та пресслужба Укренерго.
Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко та пресслужба Укренерго.
Після обстрілів у вівторок живлення відновили у столиці та 7 областях: Івано-Франківській, Київській, Одеській, Рівненській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській. На Львівщині енергопостачання поновлено на 95%.
У Житомирській та Сумській областях продовжуються роботи з відновлення електропостачання.
Ще чотири області знаходяться частково без світла:
У Житомирській та Сумській областях продовжуються роботи з відновлення електропостачання.
Ще чотири області знаходяться частково без світла:
- Волинська область – без електрики знаходяться близько 45 тис. споживачів;
- Тернопільська область – без електрики знаходяться близько 90 тис. споживачів;
- Харківська область – без електрики знаходяться близько 90 тис. споживачів;
- Хмельницька область – без електрики знаходяться близько 105 тис. споживачів.
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