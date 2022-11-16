У семи регіонах України відновили енергопостачання

11:39 16 листопада Київ, Україна

Після масованої атаки у вівторок у семи областях України вже відновили енергопостачання, причому крім графіків відключень застосовуватимуться також аварійні відключення.



Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко та пресслужба Укренерго.

"Сьогодні, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково аварійні відключення", - повідомив оператор системи передач Укренерго. Там зазначили, що масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі.

Після обстрілів у вівторок живлення відновили у столиці та 7 областях: Івано-Франківській, Київській, Одеській, Рівненській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській. На Львівщині енергопостачання поновлено на 95%.



У Житомирській та Сумській областях продовжуються роботи з відновлення електропостачання.



Ще чотири області знаходяться частково без світла: