У Секторі Гази загинули двоє дітей - громадян України

16:49 24 жовтня Київ, Україна

У місті Газа 24 жовтня внаслідок ракетного обстрілу загинули двоє дітей — громадян України, повідомив керівник відділення посольства України при Палестинській Національній Адміністрації Текін.



Також про це повідомив представник української громади, який зараз перебуває у Секторі Гази. За його словами, двоє дітей – брат та сестра 9 та 6 років. Їхня мати – українка, родом з Харкова. Вона вижила.



За інформацією підконтрольного ХАМАС місцевого міністерства охорони здоров'я, за останню добу у Секторі Гази загинуло понад 700 людей.



За наявною інформацією, поки що домовленості про відкриття КПП "Рафах", через який планували евакуювати із Сектору Гази іноземних громадян, не досягли. 23 жовтня запит на евакуацію подали 349 українських громадян, сказав український дипломат в Єгипті Владислав Рудник.