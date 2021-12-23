В СБУ повідомили про початок масштабних навчань на кордоні з Кримом

20:19 14 квітень Київ, Україна

Під керівництвом СБУ на Херсонщині стартували масштабні антитерористичні навчання. При проведенні навчань особливу увагу направлено на кордон з Кримом і приморську зону регіону.

Про це в середу, 14 квітня, повідомила пресслужба СБУ.



Участь в антитерористичних навчаннях в регіоні приймають підрозділи СБУ, військовослужбовці Збройних сил, прикордонники, поліціянти, а також підрозділи Держслужби спеціального транспорту.



"Заходи проводяться в умовах, максимально наближених до реальних", - відзначили в СБУ.



Силовики на період навчань взяли під посилений контроль і охорону стратегічно важливі об'єкти критичної інфраструктури Херсонської області, зокрема, морські порти, об'єкти енергопостачання, аеропорт і мости.

"СБУ просить з розумінням поставитися жителів Херсона і гостей області до можливих тимчасових незручностей, викликаних необхідністю проведення антитерористичних навчань", - додали в спецслужбі.

Там також додали, що тренування проводяться в суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини.