У СБУ потролили путіна, який подарував 8 каблучок главам держав СНД

26–27 грудня у Санкт-Петербурзі відбулася традиційна неформальна зустріч глав держав СНД. Під фінал саміту президент росії володимир путін подарував кожному зі своїх колег-учасників по персню із символікою співдружності.
Про це повідомили російські ЗМІ.
Персні виготовлені з металів, візуально схожих на біле та жовте золото. На каблучках, крім символів СНД, викарбувано напис "З новим роком 2023". Крім того, на кільці вказано назву країни, де проходив саміт – росія.
Персні виготовлені з металів, візуально схожих на біле та жовте золото. На каблучках, крім символів СНД, викарбувано напис "З новим роком 2023". Крім того, на кільці вказано назву країни, де проходив саміт – росія.
Один з перснів путін залишив собі. Лукашенко був єдиним, хто одразу одягнув каблучку.
У Службі безпеки України відреагували на жест російського президента.
У мережі порівнюють дев'ять перснів, які отримали глави країн СНД, із дев'ятьма перснями влади з відомої саги Джона Рональда Толкієна про Середзем'я. Нагадаємо, що ці персні темний некромант Саурон дарував правителям дев'яти королівств. Усі вони стали його безсмертними рабами назгулами.
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