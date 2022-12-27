У СБУ потролили путіна, який подарував 8 каблучок главам держав СНД

16:52 27 грудня Київ, Україна

26–27 грудня у Санкт-Петербурзі відбулася традиційна неформальна зустріч глав держав СНД. Під фінал саміту президент росії володимир путін подарував кожному зі своїх колег-учасників по персню із символікою співдружності.

Про це повідомили російські ЗМІ.



Персні виготовлені з металів, візуально схожих на біле та жовте золото. На каблучках, крім символів СНД, викарбувано напис "З новим роком 2023". Крім того, на кільці вказано назву країни, де проходив саміт – росія.

Один з перснів путін залишив собі. Лукашенко був єдиним, хто одразу одягнув каблучку.



У Службі безпеки України відреагували на жест російського президента.

"Прочитали, що за поребриком один військовий злочинець зробив 9 каблучок і думає, що це йому допоможе нас перемогти. Ми читали Толкієна і в нас для нього лише погані новини…”, – написали у соцмережі.

У мережі порівнюють дев'ять перснів, які отримали глави країн СНД, із дев'ятьма перснями влади з відомої саги Джона Рональда Толкієна про Середзем'я. Нагадаємо, що ці персні темний некромант Саурон дарував правителям дев'яти королівств. Усі вони стали його безсмертними рабами назгулами.