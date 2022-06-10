У лавах ЗСУ служать 37 000 жінок - Олена Зеленська

У лавах Збройних сил України вже понад тисячу жінок стали командирами, всього ж в українському війську зараз служать 37 тисяч жінок військовослужбовців.
Такі дані озвучила перша леді Олена Зеленська 10 червня на міжнародній конференції "Жінки у конфліктах" у Брюсселі.
Вона наголосила, що жінки в Україні сьогодні борються на всіх фронтах.
Такі дані озвучила перша леді Олена Зеленська 10 червня на міжнародній конференції "Жінки у конфліктах" у Брюсселі.
Вона наголосила, що жінки в Україні сьогодні борються на всіх фронтах.
Вона розповіла про жінок, які стали справжніми символами нашої війни.. Зокрема, про медсестру з Лисичанська на Луганщині на ім'я Оксана, яка продовжувала ходити на роботу та допомагати хворим аж до того моменту, поки сама не залишилася без ніг, підірвавшись на ворожій міні.
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