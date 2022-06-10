У лавах ЗСУ служать 37 000 жінок - Олена Зеленська

20:09 10 червня Київ, Україна

У лавах Збройних сил України вже понад тисячу жінок стали командирами, всього ж в українському війську зараз служать 37 тисяч жінок військовослужбовців.

Такі дані озвучила перша леді Олена Зеленська 10 червня на міжнародній конференції "Жінки у конфліктах" у Брюсселі.

Вона наголосила, що жінки в Україні сьогодні борються на всіх фронтах.
“Більшість наших медиків – жінки. 50% наших підприємців – жінки, і вони працюють, щоби підтримувати економіку”, – сказала перша леді.
Вона розповіла про жінок, які стали справжніми символами нашої війни.. Зокрема, про медсестру з Лисичанська на Луганщині на ім'я Оксана, яка продовжувала ходити на роботу та допомагати хворим аж до того моменту, поки сама не залишилася без ніг, підірвавшись на ворожій міні.
"Є таке популярне питання: яка ваша суперсила? Так от, кожна наша жінка може відповісти: моя суперсила – я українка! І це не перебільшення. Наші жінки – супергероїні, що наближають перемогу кожного дня свого життя", - зазначила Зеленська.