У Рівному попрощалися із загиблими від авіаудару в телевежу. Загинула 21 людина. Фото

Пошуково-рятувальні роботи біля зруйнованої російськими військами телевежі на Рівненщині завершено. За уточненими даними, знайдено тіла 21 загиблого, повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.



"Можемо констатувати закінчення аварійно-рятувальних робіт на Антопільській телевежі. Підсумки, на жаль, такі: 21 загиблий, дев'ять постраждалих", - заявив губернатор у відеозверненні 16 березня.



Він додав, що на цей момент головним завданням влади є відновлення телесигналу на Рівненщині і вже чотири місцеві телеканали присутні у мовленні Т2.



За словами голови ОДА, теле- та радіомовлення у регіоні буде повністю відновлено протягом двох днів.



Крім того, у середу відбулося прощання із загиблими внаслідок авіаудару.