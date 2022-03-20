14:18 19 березня Київ, Україна

У Рівному відбулася акція «Вільне небо/Free Sky».

Її мета – підтримати заклик українського народу та Президента України Володимира Зеленського до країн Заходу та інших держав світу, аби зупинити війну.



Під відкритим небом хор рівненських співаків та Академічний камерний оркестр Рівненської обласної філармонії виконав кілька відомих творів. Серед них: Гімн України, «Боже великий єдиний», «Реве та стогне Дніпро широкий» та інші.



Виконували композиції під керівництвом Юрія Скрипника та хормейстера Національної опери України Олександра Тарасенка.