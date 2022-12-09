У Рівному планується збільшити інтервал відсутності світла

Збільшення інтервалів відсутності електроенергії пов'язане із різким зменшенням лімітів, виділених Укренерго на Рівненщину.
Про це повідомив мер обласного центру, Рівного, Олександр Третяк у Telegram у п'ятницю, 9 грудня.
Про це повідомив мер обласного центру, Рівного, Олександр Третяк у Telegram у п'ятницю, 9 грудня.
За словами Третяка, за потреби у 485 МВт (показники Рівненської області у грудні 2021 року) сьогодні область отримала лише 263 МВт.
Раніше цього тижня Олександр Третяк звернувся до Укренерго та СБУ, щоб вони перевірили справедливість розподілу електроенергії у Рівному.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі