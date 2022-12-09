У Рівному планується збільшити інтервал відсутності світла

14:57 09 грудня Київ, Україна

Збільшення інтервалів відсутності електроенергії пов'язане із різким зменшенням лімітів, виділених Укренерго на Рівненщину.



Про це повідомив мер обласного центру, Рівного, Олександр Третяк у Telegram у п'ятницю, 9 грудня.

"Рівненчани, інформую вас, що можуть збільшитися перерви в електропостачанні. Причина цього – зменшення лімітів споживання електроенергії для нашої області», – написав він.



За словами Третяка, за потреби у 485 МВт (показники Рівненської області у грудні 2021 року) сьогодні область отримала лише 263 МВт.

"У Рівнеобленерго повідомили, що отримали команду на зниження показників споживання електроенергії. Наданих Укренерго лімітів споживання для Рівненської області вкрай мало, щоб дотримуватись виконання графіків. Тим самим тривалість перерв в електропостачанні може збільшитись”, – дійшов висновку мер.

Раніше цього тижня Олександр Третяк звернувся до Укренерго та СБУ, щоб вони перевірили справедливість розподілу електроенергії у Рівному.