У Рівному відреставрували найстаріший в Україні тролейбус

19:53 29 серпня Київ, Україна

У Рівному відреставрували тролейбус, який планують використати як історичний атракціон. Це найстаріший пасажирський тролейбус України.

Це був перший тролейбус, який відкривав рух містом 1974 року. Спершу його хотіли просто підфарбувати, потім зробити капітальний ремонт, а згодом вирішили реставрувати. Для цього замовляли оригінальні запасні частини із Чехії та інших країн. Наразі тролейбус планують використовувати як туристичну пам'ятку.

Також це один із 17 автобусів Skoda 9Tr, що збереглися у світі як музейні експонати. Крім того, це єдиний справді відновлений дводверний тролейбус (усі музейні тролейбуси Skoda 9Tr у країнах Європи тридверні).



Капітальний ремонт тролейбуса тривав майже пів року через затримки з доставкою запчастин. На відновлення витратили близько 500-600 тисяч гривень.

Поки що тролейбус доступний лише для приватних замовлень. Маршрути, якими він курсуватиме, ще визначають.