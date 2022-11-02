У Рівному частково відключать електрику - мер

У середу, 2 листопада, мер Рівного Олександр Третяк написав у Telegram про часткове відключення електрики у місті.
За словами Третяка, до кінця дня вимикатимуть світло на вулицях Гашека, Тинновська та Лугова.
Він запевнив, що співробітники Рівнеобленерго намагатимуться завершити роботи максимально швидко та відновити електропостачання.
Він запевнив, що співробітники Рівнеобленерго намагатимуться завершити роботи максимально швидко та відновити електропостачання.
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