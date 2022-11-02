У Рівному частково відключать електрику - мер

11:16 02 листопада Київ, Україна

У середу, 2 листопада, мер Рівного Олександр Третяк написав у Telegram про часткове відключення електрики у місті.

"Сьогодні майстри Рівнеобленерго проводитимуть планові капітальні ремонтні роботи на одній із підстанцій", – розповів він.

За словами Третяка, до кінця дня вимикатимуть світло на вулицях Гашека, Тинновська та Лугова.



Він запевнив, що співробітники Рівнеобленерго намагатимуться завершити роботи максимально швидко та відновити електропостачання.