У російському полоні досі перебувають 2,5 тисячі українців, серед них цивільні

У російському полоні досі перебувають близько 2,5 тисячі українців, повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю ВВС.
Серед полонених є цивільні, проте кілька обмінів цивільних поспіль не відпускають, наголосила міністр.
Серед полонених є цивільні, проте кілька обмінів цивільних поспіль не відпускають, наголосила міністр.
21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та росією, під час якого Україна повернула 205 військових, у тому числі командирів та бійців полку «Азов».
Українська волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська («Тайра»), звільнена з полону в червні, охарактеризувала умови утримання у полоні як «концтабір». Зокрема, Паєвська написала, що жодних передач бранцям росіяни не дають, як і жодної інформації про сім'ю. Крім того, бранцям недоступна лікарська допомога.
Українська волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська («Тайра»), звільнена з полону в червні, охарактеризувала умови утримання у полоні як «концтабір». Зокрема, Паєвська написала, що жодних передач бранцям росіяни не дають, як і жодної інформації про сім'ю. Крім того, бранцям недоступна лікарська допомога.
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