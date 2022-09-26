У російському полоні досі перебувають 2,5 тисячі українців, серед них цивільні

10:52 26 вересня Київ, Україна

У російському полоні досі перебувають близько 2,5 тисячі українців, повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю ВВС.



Серед полонених є цивільні, проте кілька обмінів цивільних поспіль не відпускають, наголосила міністр.

«Цивільні мають бути повернені, а не обміняні. І серед них багато жінок. Якщо врахувати, що з «Азовсталі» вийшла 131 жінка, уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише кілька», – каже Верещук.