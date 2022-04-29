У Росії заблокували Wikiart

Роскомнагляд заблокував доступ із Росії до сайту інтернет-енциклопедії візуального мистецтва Wikiart. Військовій цензурі разом з «онлайн-будинком образотворчого мистецтва» зазнали громадсько-політичний журнал «Луна Росії» та наш портал новин «Матриця української свободи» .
На веб-сайті енциклопедії публікували картини художників. У колекцію WikiArt входить 250 тисяч робіт.
Причини блокування не називаються. На головній сторінці сайту є посилання на матеріал правозахисної організації Global Citizen, в якому пропонують «осмислені способи допомоги Україні» та вказані організації, які збирають пожертвування.
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