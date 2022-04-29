У Росії заблокували Wikiart

13:37 29 квітня Київ, Україна

Роскомнагляд заблокував доступ із Росії до сайту інтернет-енциклопедії візуального мистецтва Wikiart. Військовій цензурі разом з «онлайн-будинком образотворчого мистецтва» зазнали громадсько-політичний журнал «Луна Росії» та наш портал новин «Матриця української свободи»

На веб-сайті енциклопедії публікували картини художників. У колекцію WikiArt входить 250 тисяч робіт.

«Ці витвори мистецтва знаходяться у музеях, університетах, ратушах та інших громадських будівлях більш ніж 100 країн.. Більшість цього мистецтва не виставлено на загальний огляд. За вашої активної участі ми плануємо охопити всю художню історію Землі, від скельних малюнків до сучасних приватних колекцій. Ми також надаємо вам інструменти для перекладу будь-якою кількістю мов», — йдеться на сайті проекту.

Причини блокування не називаються. На головній сторінці сайту є посилання на матеріал правозахисної організації Global Citizen, в якому пропонують «осмислені способи допомоги Україні» та вказані організації, які збирають пожертвування.