У Росії саджають істориків за спробу відкрити таємниці Радянського режиму

17:42 16 травня Київ, Україна

У той час, коли Україна є лідером у розсекреченні документів радянських часів у Росії дослідників саджають за спробу відкрити таємниці Радянського режиму.

Про це повідомив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов в ефірі інформаційного телемарафону.



За його словами, сучасний російський політичний режим має своє коріння і бере на кшталт найгірші традиції тоталітарного радянського режиму, тому в Росії архівісти визначають, що досліднику можна дивитися, а що заборонено.

«Україна є лідером серед колишніх радянських республік у розсекреченні документів радянського часу, всього, що стосується безпосередньо нашої історії.. Водночас у Росії людей садять у в'язницю за спробу відкрити таємниці Радянського режиму. У Росії засекречуються всі архіви, і навіть терміни можливого розсекречення, щоб фахівці, історики та дослідники не впізнали історичної правди і не могли її повідомити широкому колу громадян. Тобто все розписано, кожному визначено свою примітивну роль у державному механізмі», – зазначив Хромов.

Глава Українського державного архіву навів у приклад документи щодо Криму, які українська державна архівна служба відкрила повністю.

«Усі документи про репресії, які були у Криму за великого терору, були відкриті для доступу. У той же час, як Росія створила виставку архівних документів, серед яких виставила Фелікса Дзержинського в плавках на морі. Демонструючи, що він проста людина, яка засмагала і відпочивала. Тим самим виправдовуючи одного з найбільш одіозних діячів радянського режиму. І така тенденція у всьому», – сказав Хромов.

Глава Українського державного архіву констатував, що російський державний архів просто обслуговує політичну еліту та пропаганду.

«Путін починає війну та розповідає, що Україна не існувала, а її зробив Ленін. А через кілька днів, на телевізійні канали виходить голова Російського державного архіву та демонструє документи, які начебто підтверджують логічність цієї псевдоісторичної тези», – зазначив Хромов.

Глава Українського державного архіву додав, що сьогоднішню війну в Україні можна розглядати як війну двох абсолютно різних світоглядів.

«Без глобальної поразки Росії і без її розпаду нічого не зміниться. При цьому немає значення, хто очолює цю державу. Досить невелика кількість людей у Росії сповідують загальнолюдські та демократичні цінності. Вони будуть готові завжди шукати нового царя», – наголосив Хромов.

Нагадаємо, у Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилася виставка, про реалії війни в Україні. Також в Україні зафіксовано найнижчий за всю історію досліджень рівень ностальгії за Радянським Союзом.