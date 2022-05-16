У Росії саджають істориків за спробу відкрити таємниці Радянського режиму

У той час, коли Україна є лідером у розсекреченні документів радянських часів у Росії дослідників саджають за спробу відкрити таємниці Радянського режиму.
Про це повідомив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов в ефірі інформаційного телемарафону.
За його словами, сучасний російський політичний режим має своє коріння і бере на кшталт найгірші традиції тоталітарного радянського режиму, тому в Росії архівісти визначають, що досліднику можна дивитися, а що заборонено.
За його словами, сучасний російський політичний режим має своє коріння і бере на кшталт найгірші традиції тоталітарного радянського режиму, тому в Росії архівісти визначають, що досліднику можна дивитися, а що заборонено.
Глава Українського державного архіву навів у приклад документи щодо Криму, які українська державна архівна служба відкрила повністю.
Глава Українського державного архіву констатував, що російський державний архів просто обслуговує політичну еліту та пропаганду.
Глава Українського державного архіву додав, що сьогоднішню війну в Україні можна розглядати як війну двох абсолютно різних світоглядів.
Нагадаємо, у Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилася виставка, про реалії війни в Україні. Також в Україні зафіксовано найнижчий за всю історію досліджень рівень ностальгії за Радянським Союзом.
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