У Росії низка депутатів та журналістів виступила проти нападу на Україну

Понад 100 народних депутатів з різних міст Російської Федерації, а також співробітники ЗМІ виступили проти нападу Росії на Україну.
Про це повідомляє російське видання "Новая газета" та дає посилання на звернення депутатів, під яким продовжують з'являтися підписи.
Про це повідомляє російське видання "Новая газета" та дає посилання на звернення депутатів, під яким продовжують з'являтися підписи.
Депутати вважають, що війна з Україною призведе до катастрофічних наслідків: загинуть та отримають поранення тисячі людей, а на Росію чекають ізоляція та катастрофічне зростання цін.
Водночас російські журналісти також опублікували відкриту заяву із засудженням нападу на Україну.
Водночас російські журналісти також опублікували відкриту заяву із засудженням нападу на Україну.
Наразі свої підписи залишили вже понад 170 співробітників ЗМІ. Серед них журналісти "Комерсанта", "Дождя", "Нової газети", РБК, "Эхо Москвы", The Bell, RTVI, "Сноба", "7х7", "Известий" "Медіазони" та інші.
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