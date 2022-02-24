У Росії низка депутатів та журналістів виступила проти нападу на Україну

14:45 24 лютий Київ, Україна

Понад 100 народних депутатів з різних міст Російської Федерації, а також співробітники ЗМІ виступили проти нападу Росії на Україну.



Про це повідомляє російське видання "Новая газета" та дає посилання на звернення депутатів, під яким продовжують з'являтися підписи.

“Ми, обрані народом депутати, беззастережно засуджуємо напад армії РФ на Україну... Цьому злодіянню немає і не може бути виправдання. Ми закликаємо вас не брати участь в агресії та не схвалювати її. Будь ласка, не мовчіть: війну може зупинити лише масове народне засудження», – йдеться у зверненні.





Водночас російські журналісти також Депутати вважають, що війна з Україною призведе до катастрофічних наслідків: загинуть та отримають поранення тисячі людей, а на Росію чекають ізоляція та катастрофічне зростання цін.Водночас російські журналісти також опублікували відкриту заяву із засудженням нападу на Україну.

«Ми, кореспонденти російських засобів масової інформації та експерти, які пишуть про зовнішню політику Росії, засуджуємо військову операцію, розпочату Москвою в Україні. Війна ніколи не була і не буде шляхом вирішення конфліктів, і їй немає виправдань», – йдеться у заяві.

Наразі свої підписи залишили вже понад 170 співробітників ЗМІ. Серед них журналісти "Комерсанта", "Дождя", "Нової газети", РБК, "Эхо Москвы", The Bell, RTVI, "Сноба", "7х7", "Известий" "Медіазони" та інші.