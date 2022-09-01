У Ризі місцеві росіяни протестували проти демонтажу радянської пам'ятки, є затримані

09:01 23 серпня Київ, Україна

Поліція затримала кількох людей після пікету місцевих росіян проти демонтажу радянської пам'ятки.

Про це повідомляє Delfi.



22 серпня розпочали підготовчі роботи для демонтажу монумента. Партія "російський союз Латвії" подала до мерії заявку на проведення акції протесту, але її відмовилися задовольнити, посилаючись на аргументи правоохоронців.



У соцмережах з'явилися заклики їхати до пам'ятника на 7 годину вечора. Близько сьомої біля пам'ятника зібралося кілька десятків людей із червоними квітами. Правоохоронці перевіряли у них документи.



Також до пам'ятника підійшла група молоді з прапорами Латвії та плакатом "Чемодан-вокзал-росія", між ними та першими час від часу відбувалися суперечки. Загальна кількість людей у парку досягла пів сотні.



Порядок підтримували поліціянти та спецзагін, людей закликали розійтися і близько 19.30 це почасти вдалося.



Поліція після акції повідомила про затримання п'ятьох осіб за ті чи інші порушення закону про проведення зборів – невиконання вимог поліції чи агресивні коментарі. Крім того, раніше протягом дня затримали двох людей, які незаконно запускали біля пам'ятника дрони, техніку у них вилучили.



79-метровий пам'ятник називають найвищим у Ризі. Його відкрили у 1985 році.