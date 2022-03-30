Внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинуло 145 дітей

08:42 30 березня Київ, Україна

145 дітей загинули та 222 поранені за час повномасштабних бойових дій на території України, які веде Росія. Найбільше постраждало дітей у таких областях:



📌Київський - 69,

📌Харківський - 49,

📌Донецької - 54,

📌Чернігівській - 39,

📌Миколаївській - 30,

📌Луганській - 28,

📌Запорізький - 22,

📌Херсонській - 25,

📌Києву - 16,

📌Сумський - 16,

📌Житомирській – 15.



🔹 Через бомбардування та обстріли пошкоджено 790 навчальних закладів. 75 із них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.



Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.