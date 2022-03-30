Внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинуло 145 дітей

145 дітей загинули та 222 поранені за час повномасштабних бойових дій на території України, які веде Росія. Найбільше постраждало дітей у таких областях:
📌Київський - 69,
📌Харківський - 49,
📌Донецької - 54,
📌Чернігівській - 39,
📌Миколаївській - 30,
📌Луганській - 28,
📌Запорізький - 22,
📌Херсонській - 25,
📌Києву - 16,
📌Сумський - 16,
📌Житомирській – 15.
🔹 Через бомбардування та обстріли пошкоджено 790 навчальних закладів. 75 із них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.
Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
📌Київський - 69,
📌Харківський - 49,
📌Донецької - 54,
📌Чернігівській - 39,
📌Миколаївській - 30,
📌Луганській - 28,
📌Запорізький - 22,
📌Херсонській - 25,
📌Києву - 16,
📌Сумський - 16,
📌Житомирській – 15.
🔹 Через бомбардування та обстріли пошкоджено 790 навчальних закладів. 75 із них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.
Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
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