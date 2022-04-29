Внаслідок ракетного удару по Києву загинула журналістка «Радіо Свобода»

13:10 29 квітня Київ, Україна

Журналістка «Радіо Свобода» Віра Гіріч загинула внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Києві, скоєного увечері 28 квітня. Про смерть Гіріч повідомив її колега Олександр Демченко.

Пізніше цю інформацію підтвердила редакція Української служби Радіо Свобода.

«Віри більше немає. "Точна" російська ракета потрапила до її будинку. Віра пролежала там усю ніч, а знайшли її лише зранку», — написав він у фейсбуці.

Віра Гіріч з лютого 2018 року працювала продюсером в українському бюро "Радіо Свобода" у Києві.



Увечері 28 квітня влада Києва повідомила про ракетний удар по центру міста. Ракети потрапили до житлового 25-поверхового будинку у Шевченківському районі, у будівлі сталася пожежа, перший та другий поверхи отримали пошкодження. Вранці 29 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рятувальники виявили тіло одного загиблого. Чотирьох постраждалих госпіталізували.



У міністерстві оборони Росії вранці 29 квітня заявили, що Повітряно-космічні сили Росії "високоточними ракетами" знищили виробничі корпуси оборонного заводу "Артем" у Києві, де випускали авіаційні та протитанкові ракети. Ракетний удар по житловому будинку у міністерстві не коментували.



Президент України Володимир Зеленський говорив, що ракетний удар по Києву завдали одразу після завершення його переговорів із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.