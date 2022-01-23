У розпорядження Нацгвардії прибув третій вертоліт Airbus

09:29 07 травень Київ, Україна

Відповідно до затвердженої між Україною і Францією програмою розвитку, Нацгвардія отримала третій французький вертоліт Airbus Н-225.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії в Facebook.

"Нацгвардія вже має три сучасних повітряних судна, пілоти яких пройшли теоретичне і практичне навчання у своїх колег у Франції. Всього в планах НГУ розширити парк до 12 вертольотів, які будуть використовуватися для оперативного переміщення особового складу на великі відстані для виконання певних завдань, евакуації хворих і поранених, здійснення пошуково-рятувальних заходів", - розповів командувач НГУ генерал-полковник Микола Балан.

Перший вертоліт Airbus прибув 21 грудня 2018 року, другий - в грудні 2019 року. У лютому 2021 року стало відомо, що протягом поточного і наступного року Airbus Helicopters поставить в Україну 10 вертольотів H225 і продовжить підготовку українських пілотів. Контракт на постачання вертольотів Україна і Франція підписали в 2018 році. Контракт дає можливість отримати 55 сучасних вертольотів, які будуть використовуватися в системі безпеки. Пізніше стало відомо, що з 55 вертольотів, 21 буде старим.