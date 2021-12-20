В рамках програми "Велике будівництво" на Кіровоградщині сдається перше реконструйоване відділення екстреної допомоги

Реконструйоване відділення екстреної медичної допомоги в Добровеличківській лікарні на Кіровоградщині готове до відкриття. Будівельні роботи в приймальних відділеннях у лікарнях Олександрії, Світловодська та Кропивницького завершаться до кінця поточного тижня.
Про це повідомляє Кіровоградська ОДА.
Про це повідомляє Кіровоградська ОДА.
Назаренко додав, що процесу будівельних робіт з реконструкції приймальних відділень в лікарнях Олександрії, Світловодська та Кропивницького трохи завадила погода, але до кінця тижня роботи будуть завершені.
Відзначається, що дані приймальні відділення стануть одними з шести відділень опорних лікарень Кіровоградської області, які за програмою президента "Велике будівництво" в 2021 році будуть реконструйовані і оснащені сучасним обладнанням. Так, допомога хворим в них буде надаватися набагато швидше і в комфортних для пацієнтів і персоналу умовах.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що всього в поточному році в Україні реконструюють 177 приймальних відділень.
Відзначається, що дані приймальні відділення стануть одними з шести відділень опорних лікарень Кіровоградської області, які за програмою президента "Велике будівництво" в 2021 році будуть реконструйовані і оснащені сучасним обладнанням. Так, допомога хворим в них буде надаватися набагато швидше і в комфортних для пацієнтів і персоналу умовах.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що всього в поточному році в Україні реконструюють 177 приймальних відділень.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі