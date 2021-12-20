В рамках програми "Велике будівництво" на Кіровоградщині сдається перше реконструйоване відділення екстреної допомоги

14:55 31 березень Київ, Україна

Реконструйоване відділення екстреної медичної допомоги в Добровеличківській лікарні на Кіровоградщині готове до відкриття. Будівельні роботи в приймальних відділеннях у лікарнях Олександрії, Світловодська та Кропивницького завершаться до кінця поточного тижня.



Про це повідомляє Кіровоградська ОДА.

"Це абсолютно новий формат приймальних відділень. Завдання програми "Велике будівництво" - забезпечити пацієнтові обстеження, діагностику та лікування в одному місці. У екстрених ситуаціях такий комплексний підхід заощаджує дорогоцінний час для порятунку життів", - зазначив голова ОДА Андрій Назаренко.

Назаренко додав, що процесу будівельних робіт з реконструкції приймальних відділень в лікарнях Олександрії, Світловодська та Кропивницького трохи завадила погода, але до кінця тижня роботи будуть завершені.



Відзначається, що дані приймальні відділення стануть одними з шести відділень опорних лікарень Кіровоградської області, які за програмою президента "Велике будівництво" в 2021 році будуть реконструйовані і оснащені сучасним обладнанням. Так, допомога хворим в них буде надаватися набагато швидше і в комфортних для пацієнтів і персоналу умовах.



Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що всього в поточному році в Україні реконструюють 177 приймальних відділень.